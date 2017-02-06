甩開手傷困擾 莊家誠投籃命中率百分百

松山高中莊家誠帶傷繳出百分百投籃命中率，助隊奪勝。（資料照，高中體總提供）

松山高中本屆欲尋求失落的王座，8強賽前卻傷了高二主力莊家誠，他在訓練時右手撞傷，儘管仍可上場，卻受到不小影響，昨首戰面對東泰高中，不但4投盡墨，還5犯提前離場，但他及時調整，今面對東山高中找回手感，全場5投全中，還包括1記三分球，攻下12分，助隊以86比68擊敗東山高中。

「受傷當下真的很不開心。」莊家誠想起8強賽前兩周正是緊鑼密鼓備戰階段，卻傷了慣用右手，很擔心會影響比賽表現，所幸傷勢並不嚴重，他說：「熱開了就沒有特別感覺。」他得知此役投籃命中率百分百有些驚訝。

莊家誠上屆曾感受過松山高中連勝不止，卻在冠軍賽輸掉關鍵一戰的遺憾，更是高一就獲得黃萬隆期待的接班人，但升上高二後，表現卻不穩定，他坦言，「想太多」是最大問題，希望自己更好的意志，卻影響了自己在場上表現，常被教練責罵不夠積極、不夠強勢。

來自教練團的批評，對莊家誠來說，更象徵著期待，他明白教練對自己的期待，在場上不只要拿出「綠色神盾」的防守絕技，更要扮演進攻利刃，協助球隊殺出血路，儘管才高二就備受期待，他笑說：「壓力當然有，但遲早都要扛起責任，要勇敢承擔。」

(中時電子報)