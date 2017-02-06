南投縣衛生局查驗元宵應景食品 檢驗全合格

我要評比

南投縣衛生局為確保民眾元宵節飲食衛生，派員至傳統市場、超市，進行食品稽查輔導及抽驗，包括湯圓、蝦米及肉品，計抽驗13件產品，檢驗結果均與規定相符。

衛生局提醒消費者，選購現場手工製作的散裝湯圓，應注意工作人員手部清潔衛生，不得有傷口、留長指甲、塗指甲油、配戴飾品、手錶，並需穿戴乾淨衣帽；另外，製造場所盛裝湯圓的容器及工作檯面、天花板、牆壁及地面應保持清潔乾淨。

衛生局表示，完整包裝上應註明有效日期，若選購冷凍（藏）湯圓，需檢視保存溫度，並查看販售場所的溫度是否符合，保持產品的品質及防止變質。

建議民眾選擇無餡小湯圓取代包餡元宵，可採蒸、煮方式烹調，湯頭選用清湯或低糖甜湯，減少過多熱量，吃得愉快又無負擔。

(中時)