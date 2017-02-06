南投縣衛生局查驗元宵應景食品 檢驗全合格
南投縣衛生局為確保民眾元宵節飲食衛生，派員至傳統市場、超市，進行食品稽查輔導及抽驗，包括湯圓、蝦米及肉品，計抽驗13件產品，檢驗結果均與規定相符。
衛生局提醒消費者，選購現場手工製作的散裝湯圓，應注意工作人員手部清潔衛生，不得有傷口、留長指甲、塗指甲油、配戴飾品、手錶，並需穿戴乾淨衣帽；另外，製造場所盛裝湯圓的容器及工作檯面、天花板、牆壁及地面應保持清潔乾淨。
衛生局表示，完整包裝上應註明有效日期，若選購冷凍（藏）湯圓，需檢視保存溫度，並查看販售場所的溫度是否符合，保持產品的品質及防止變質。
建議民眾選擇無餡小湯圓取代包餡元宵，可採蒸、煮方式烹調，湯頭選用清湯或低糖甜湯，減少過多熱量，吃得愉快又無負擔。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。