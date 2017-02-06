王力宏隔20年再登封面 逆天凍齡不科學

當時出道2年的王力宏曾擔任「men's uno」雜誌創刊號封面人物，過了20年再登封面，被讚凍齡。（圖／men's uno提供）

王力宏創作常把中華文化融入其中，想將音樂推廣到世界各地。（圖／men's uno提供）

王力宏有了家庭後，以前單打獨鬥的觀念也漸漸轉變。（圖／men's uno提供）

40歲王力宏出道超過20年，是歌壇擁有高顏值與高學歷的優質偶像，在出道2年之際曾擔任「men’s uno」雜誌創刊號的首位封面人物，當時接受專訪時，期許自己說：「有朝一日能夠成為流行樂壇，有影響力的創作歌手、演員、導演及指揮家。」時隔20年後再次擔綱封面人物，凍齡容貌一樣帥，更說：「我有責任做一些可以傳遞出去的東西，那是一種文化與文化間的較量。」

王力宏創作歌曲常把中華文化和西方元素互相融合，打造出他的「宏式風格」，每一張專輯都可嗅到濃厚的中華韻味，「我覺得身為一個音樂人，就要有個將本地音樂文化推廣出去的『企圖心』，光舉辦巡迴演唱會還不夠，我想將音樂推廣到世界各地讓更多人看見的方式就是電影」，也因此才有了《火力全開》演唱會電影。

「在最寂靜無聲之時，卻是最震耳欲聾。」王力宏在電影中，這麼形容結束萬人之上的演唱會時，一個獨處的心中感受。過去的他生活總孤軍奮戰，並認為心中的那份『孤單』是一種創作者必經的過程，但現在有了家庭後，觀念也漸漸變成更圓滿與完整，「我常跟我老婆說，『家人』在哪裡，『家』就在哪裡。」

而在音樂路上，王力宏一直都在思考著該如何將屬於華人的文化傳遞出去，這份如超級英雄般的使命，二十年來不曾間斷，也不曾改變。

(中時電子報)