北京拉攏東南亞 金融時報：新南向政策將面臨更多困難
為了降低對中國大陸的依賴，蔡政府在上任後積極推動新南向政策，希望以進軍東南亞代替中國對台的貿易量。不過英國《金融時報》報導，由於北京改善與東南亞國家的關係，台灣的新南向政策將面臨更多困難。
報導指稱，由於東南亞沒有任何一國承認台灣的外交地位，蔡政府必須要說服這些非正式夥伴頂住北京方面施加的政治壓力。加上美國新任總統川普對台政策激怒大陸，大陸很可能加大對於其他國家的壓力，限制台灣國際貿易辦事處的活動。
另外，因為被排除在RCEP之外，台灣企業進入各地市場的機會被大大限制，與各國政府缺乏正式外交關係，台灣政府也沒有辦法替在東南亞的台商爭取權益。
報導中也訪問政治風險分析師羅斯•範戈爾德(Ross Feingold)，他表示由於大陸與馬來西亞、菲律賓和泰國關係的改善，新南向政策將面臨更多困難，他也說在兩岸關係日益惡化下，台灣政府不能嘴上說說希望更好地與東南亞合作，就指望得到想要的結果。
(中時電子報)
文章來源：台灣“南向”困難重重
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