花蓮爆H5N6病毒 防檢局籲強化防疫措施
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（防檢局）6日證實，我國首次在花蓮縣玉里通往三民的田間小路拾獲1隻死亡幼鵝，經檢測分析，確診為感染H5N6高病原性禽流感（HPAI）病毒。
該病毒從去年10月至今，已在南韓造成340場家禽疫情，共撲殺近3,300萬隻家禽，重創該國養禽產業；日本也有201例野鳥檢出，10個家禽場發病，累計撲殺家禽接近140萬隻，顯示該病毒的高傳染力與高致病性。
防檢局不敢等閒視之，於今早召開禽流感專家會議，決定各項因應策略，除加強對候鳥棲地排遺檢測及附近養禽場訪視外，也擬定嚴格的移動管制與監測檢驗措施。防檢局特別提出嚴重警告，呼籲全國養禽戶應強化各項軟硬體防疫措施，以防杜疫情擴散，導致嚴重疫災。
(旺報)
關鍵字：H5N6
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