桃警赴摩鐵臨檢 搜出獨特槍型吸食器

造型獨特的槍型吸食器。(蔡依珍翻攝)

500公克的安非他命。(蔡依珍翻攝)

桃園警分局青溪派出所員警，昨晚赴桃園區民光東路一間摩鐵臨檢時，有對男女關在房內遲遲不肯開門，拖延至少5、6分鐘，警方直覺有異，果然眼尖發現桌上夾鏈袋裝有安非他命，進門搜索更在床腳縫隙尋獲500公克的安非他命和造型獨特的槍型吸食器。

58歲鄭姓男子和38歲黃姓女子感嘆只顧著藏大包、忘了桌上還有小包，否認販毒，坦承玻璃製手槍改造的吸食器是為了助興，桃警依毒品罪嫌移送偵辦，並將持續向上追查毒品來源。

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(中時)