違背對中產階級承諾 桑德斯：川普是騙子

我要評比

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的黨內初選對手桑德斯，今天指責總統川普沒有信守選戰期間對中產階級的承諾，所任命的財經方面部長和高階顧問與華爾街淵源深厚。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）中告訴主持人塔珀（JakeTapper）：「這個傢伙是個騙子。」

桑德斯表示：「這個傢伙競選美國總統時說，『我，唐納．川普（Donald Trump）, 將挑戰華爾街－這些傢伙殺了人卻逍遙法外』。然後，突然間，他任命了所有這些億萬富豪。」

川普提名前華爾街投資銀行高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）主管梅努欽（Steve Mnuchin）為財政部長，挑選人稱「破產大王」的投資人羅斯（WilburRoss）出掌商務部，指派曾任高盛營運長的寇恩（GaryCohn）領導國家經濟會議（National Economic Council）

川普也開始廢除歐巴馬政府的金融監管措施。

桑德斯表示，川普所任命的閣員和顧問直接違背他恢復葛拉斯－史提哥爾法（ Glass-Steagall Act）的承諾。這項分隔商業與投資銀行的監管措施，在前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）執政時被廢止。

川普3日簽署行政命令，為修改美國金融規章鋪路，以鼓勵增加對美國企業的貸款。

白宮也表示可能徹底調整金融監管機構的結構，尤其是消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）。

川普寫道，金融監管必須「恢復對公眾負責」。川普是拐彎抹角的指消費者金融保護局，部分共和黨人將消費者金融保護局描繪成缺乏監督的流氓監管機構。

桑德斯在談論川普時說：「他是個優秀的表演者，我承認－優秀的電視人物。但是我認為他會出賣這個國家的中產階級和勞工階級。」

桑德斯說：「看到川普總統與這些華爾街傢伙站在一起，實在讓人忍俊不住。」1060206

(中央社)