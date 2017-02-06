陸春節相親排行 浙江居首

我要評比

距離大陸大學開學大約還有近半個月，就有不少學生急著想逃回學校。因為其父母親在寒假安排了多場相親，已讓她們招架不住。

中國新聞網報導，下沙一名女孩在10天裡被父母安排了8場相親，連喊受不了。

據國家民政局最新資料，目前大陸單身成年人已經超過2億，其中未婚的達1.4億人，20至24歲年齡段最多，有8320萬人。

春節期間最為感受到相親壓力的人群，按城市排名主要分佈在北上廣深，按省域排名則主要分佈在華東和華南地區，浙江位居榜首。

(旺報)