國文作文用英文作答 大考中心：違規扣分、不會幫忙翻譯成中文
今年學測國文作文有考生用英文作答，大考中心今天表示，國文科測驗學生的國語文讀寫能力，非選擇題應用「國語文字」書寫，不應通篇使用其他語言作答。
106學年學科能力測驗非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一名考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大，學測國文科閱卷召集人表示，要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能選項。
根據中央社報導，大學入學考試中心今天發布新聞稿說明，國文考科就是在測驗學生的國語文讀寫能力，非選擇題應該用「國語文字」書寫，不應通篇使用其他語言或符號作答。對於先前媒體報導「某生全篇用英文寫，將由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻譯成中文也是可能選項」，大考中心也表示，這是誤傳。
大考中心處長黃璀娟表示，既然是考國文，就不該整篇都用其他語言文字書寫，大考中心不會幫忙翻譯，該份試卷會依照既有原則進行評分，並提交考試委員會審議。根據評分規定，試卷若出現與作答無關的文字和符號，將視為違規，若確認違規，可扣減該科1級分，得視情節加重扣分，最重可扣減該科全部成績
(中時電子報)
關鍵字：大考中心
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