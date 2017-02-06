陸船澎外海故障進水 兩岸機艦齊救援
一艘中國大陸籍閩龍漁66822鐵殼漁船，今天在澎湖西嶼西方32浬處故障進水，兩岸機艦冒著風浪救援，11名船員最後棄船由大陸救難直升機全數救回。
國軍搜救中心在今天下午3時40分許，接獲有大陸籍漁船鐵殼漁船，在北緯23度47分、東經118度54分，相當於澎湖西嶼西方32海處，故障進水，並發出救訊號。
海巡署北部機動海巡隊謀星艦及澎湖海巡隊編號10038和5053兩艘巡艇與海軍出動的成功級艦，冒著風浪趕赴救援，因海象惡劣，陣風高達11級，大陸也派出派直升機，在下午5時15分由陸方全數將11名船員吊掛救回。
至於故障進水的大陸閩龍籍66822鐵殼漁船，在漁民棄船後，狀況不明，海巡隊畫出漁船可能飄流的區域，籲請航行附近船隻注意。1060206
(中央社)
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