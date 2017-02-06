赴法留學注意 巴黎兩知名大學將合併

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巴黎第6大學和第4大學分別以理工醫科及人文社會科學著稱，都是法國知名高等學府，這兩所學校規劃於2018年合併為一所擁有5萬4000名學生的超大型大學。

巴黎第6大學（Universite Pierre-et-Marie-Curie, ParisVI）以科學和醫學領域著名。根據2016年的上海「世界大學學術排名」，巴黎第6大學位列全球第39名，同時為法國第一名、歐洲第3名。

巴黎第4大學（Universite Paris-Sorbonne, ParisIV）成立於1971年，以人文及社會科學為強項，去年首度進入排行榜全球前500名。

這兩所學校都聲譽卓著，也有一些台灣學生在此就讀，兩校規劃合併為「索邦大學」（Sorbonne Universite），預計招收5萬4000名學生。

世界報（Le Monde）報導，這項計畫最早於2015年由兩所大學提出，預計在2018年1月1日合併為一所超大型大學，包含3個學院，分別是文學、語言和人文社會科學學院、工程科學學院以及醫學院。

兩所大學合併，應有利於讓這所超大型大學的研究，在國際上爭取更高的能見度和學術影響力。

巴黎現有13所大學，除了這兩校外，還有其他大學也計劃合併。1060206

(中央社)