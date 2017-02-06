赴法留學注意 巴黎兩知名大學將合併
巴黎第6大學和第4大學分別以理工醫科及人文社會科學著稱，都是法國知名高等學府，這兩所學校規劃於2018年合併為一所擁有5萬4000名學生的超大型大學。
巴黎第6大學（Universite Pierre-et-Marie-Curie, ParisVI）以科學和醫學領域著名。根據2016年的上海「世界大學學術排名」，巴黎第6大學位列全球第39名，同時為法國第一名、歐洲第3名。
巴黎第4大學（Universite Paris-Sorbonne, ParisIV）成立於1971年，以人文及社會科學為強項，去年首度進入排行榜全球前500名。
這兩所學校都聲譽卓著，也有一些台灣學生在此就讀，兩校規劃合併為「索邦大學」（Sorbonne Universite），預計招收5萬4000名學生。
世界報（Le Monde）報導，這項計畫最早於2015年由兩所大學提出，預計在2018年1月1日合併為一所超大型大學，包含3個學院，分別是文學、語言和人文社會科學學院、工程科學學院以及醫學院。
兩所大學合併，應有利於讓這所超大型大學的研究，在國際上爭取更高的能見度和學術影響力。
巴黎現有13所大學，除了這兩校外，還有其他大學也計劃合併。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。