柏林同志三溫暖驚傳火警 釀3死1傷
德國緊急救援單位今天表示，柏林1家廣受男同志歡迎的三溫暖俱樂部驚傳大火，造成3人喪生，1人受傷。
德國之聲（Deutsche Welle）與法新社報導，消防隊表示，昨晚突傳火警的這間三溫暖擠滿小型私人包廂，格局「狹窄且蜿蜒」，提高搜索遇難者的難度。
濃重煙霧伴隨火勢瀰漫整間俱樂部，消防人員一一撞開房門，確認是否有人失去意識。這間俱樂部位於1棟高樓的1樓及地下室，與1間老人安養中心毗鄰。
消防隊發言人表示：「進入每間房確認是否有受害者，相當費工夫。」他說有80名救災人員到現場支援。
1名獲救男子因吸入濃煙，已送往醫院治療。
消防員到達現場時，約25名俱樂部顧客已逃離火場，站在街道上，有些人身上只圍著毛巾，他們為救災人員指路，告訴他們可能還有受害者受困的位置。（譯者：中央社廖禹揚）1060206
(中央社)
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