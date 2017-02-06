又見非法移民遇難 利比亞海岸救120人
北非利比亞的黎波里海岸又見非法移民遇難，海岸警衛隊救起120餘人，包括10名婦女、5名兒童和1名小嬰兒。近幾日已有超過400多名非法移民企圖前往歐洲。
南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，事發地點在距離首都的黎波里（Tripoli）海岸約20海里處，這艘滿載非法移民的船隻在海上拋錨無法動彈，海岸巡邏隊攔截盤查，船上乘客才得以獲救。
歐盟曾在馬爾他共和國（Republic of Malta）所舉行的會議中達成共識，嚴格遏止來自利比亞的大規模非法移民登陸歐洲。
上述計畫包括資助與培訓利比亞海岸巡邏隊，以便更有效攔截移民船隻，同時幫助鄰國關閉進入利比亞的路線。
義大利海岸隊2日指出，過去24小時已在地中海救出1750名企圖進入歐洲但發生船難的非法移民。
報導引述聯合國數據顯示，自今年初以來，已陸續有230人在前往歐洲的海上不幸遇難身亡。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。