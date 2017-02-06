又見非法移民遇難 利比亞海岸救120人

我要評比

北非利比亞的黎波里海岸又見非法移民遇難，海岸警衛隊救起120餘人，包括10名婦女、5名兒童和1名小嬰兒。近幾日已有超過400多名非法移民企圖前往歐洲。

南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，事發地點在距離首都的黎波里（Tripoli）海岸約20海里處，這艘滿載非法移民的船隻在海上拋錨無法動彈，海岸巡邏隊攔截盤查，船上乘客才得以獲救。

歐盟曾在馬爾他共和國（Republic of Malta）所舉行的會議中達成共識，嚴格遏止來自利比亞的大規模非法移民登陸歐洲。

上述計畫包括資助與培訓利比亞海岸巡邏隊，以便更有效攔截移民船隻，同時幫助鄰國關閉進入利比亞的路線。

義大利海岸隊2日指出，過去24小時已在地中海救出1750名企圖進入歐洲但發生船難的非法移民。

報導引述聯合國數據顯示，自今年初以來，已陸續有230人在前往歐洲的海上不幸遇難身亡。1060206

(中央社)