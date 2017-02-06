韓國提交28人名單 大聯盟球員僅1人

紅雀隊「終結者」吳昇桓為韓國隊28人名單中唯一大聯盟球員。（美聯社資料照）

第4屆世界棒球經典賽將在今年3月開打，美國時間2月6日為各隊繳交參賽28人名單的最後期限，中華隊28人名單已在日前提交，對手韓國隊的名單今天(6日)也確定，僅有吳昇桓1名大聯盟球員。

中華隊在經典賽首輪與地主韓國、以色列、荷蘭同分在A組，也被譽為是「死亡之組」，首戰將在3月6日於韓國高尺巨蛋開打。中華隊日前確定「最大咖」的旅日球員陽岱鋼不打經典賽後，已經將28人名單繳交給大聯盟。

韓國隊在去年11月就先公佈28人名單，之後不斷更動，包括秋信守、金賢洙、姜正浩等大聯盟球員都不參賽，先前捲入澳門賭博案的紅雀終結者吳昇桓則在年初獲徵召，成為唯一的大聯盟球員，韓國隊總教練金寅植也在今天向韓國職棒(KBO)提交確定的28人名單。

以色列和荷蘭隊雖有部分名單確定，但28人名單未出爐。以色列至2月初已公佈21人名單，包括在大聯盟累積82轟的強打艾克戴維斯(Ike Davis)在內，多位球員有大聯盟經歷；荷蘭隊也不好惹，紅襪波格茲(Xander Bogaerts)、金鶯史構普(Jonathan Schoop)，及軟銀洋投范登荷克(VandenHurk)都會參賽。

根據中華棒協先前說法，各隊2月6日提交28人名單，同時需確定50人名單，在領隊會議之前，28人名單還可以從50人名單中更換球員。

韓國隊28人名單

投手：

元鐘玄(NC)、林昶暋(NC)、林昌勇(起亞)、禹奎珉(LG)、沈昌珉(三星)、張施晥(KT)、李大恩(警察廳)、吳昇桓(紅雀)、李賢承(斗山)、張元準(斗山)、車雨燦(三星)、梁玹種(起亞)、朴熙洙(SK)

捕手：

梁義智(斗山)、金泰君(NC)

內野手：

金泰均(韓華)、李大浩(樂天)、吳載元(斗山)、許敬民(斗山)、朴錫珉(NC)、金宰鎬(斗山)、金河成(耐克森)、徐建昌(耐克森)

外野手：

閔炳憲(斗山)、朴健祐(斗山)、崔炯宇(三星)、李容圭(韓華)、孫兒葉(樂天)

(中時電子報)