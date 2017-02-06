「受不了！」日本人眼中的台灣遊客早就不及格

台灣人愛赴日旅遊，然而在日本人眼中的台灣遊客早已失格。(圖/達志影像 shutterstock)

每當陸客來台發生不文明行為時，台灣人總認為「中國人不意外」。然而台灣遊客的素質又是如何呢？於北海道開餐廳的執行長王村煌發文指出，日本咖啡廳老闆曾說「台灣人的禮貌問題很困擾我們」，他不禁感嘆「為什麼我們可以如此沒有教養？」

王村煌於臉書指出，一年多前曾前往富良野的「森之時計」咖啡館用餐，當他坐上吧台時，咖啡館老闆卻突然開口詢問他是否為台灣人，並請他轉告台灣遊客「台灣人的禮貌問題很困擾我們。」

老闆表示，許多台灣遊客說話音量太大、任由孩子吵鬧，也不徵求他人同意拿起相機便照相，「甚至挨在我客人肩上拍他們磨咖啡⋯」。

王村煌再次向老闆確認是否為台灣遊客，還是中國或其他國家的人。老闆則表示「都差不多一樣，只是中國人的照相機更大台而已，話說100分貝和90分貝在這安靜的咖啡館都一樣令人受不了。」

雖很感謝台灣人在大地震時的協助，老闆卻指出「地震後台灣客人沒有禮貌的行為更多了，更自以為是了…」。

聽完老闆一席話，王村煌只能心虛的喝著咖啡，他更表示一年多來都沒對外說過這事，然過年期間看見朋友的臉書談及台灣遊客的種種行為，不禁感嘆「我親愛的台灣人啊，為什麼我們可以如此沒有教養？」

(中時電子報)