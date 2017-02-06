「受不了！」日本人眼中的台灣遊客早就不及格
每當陸客來台發生不文明行為時，台灣人總認為「中國人不意外」。然而台灣遊客的素質又是如何呢？於北海道開餐廳的執行長王村煌發文指出，日本咖啡廳老闆曾說「台灣人的禮貌問題很困擾我們」，他不禁感嘆「為什麼我們可以如此沒有教養？」
王村煌於臉書指出，一年多前曾前往富良野的「森之時計」咖啡館用餐，當他坐上吧台時，咖啡館老闆卻突然開口詢問他是否為台灣人，並請他轉告台灣遊客「台灣人的禮貌問題很困擾我們。」
老闆表示，許多台灣遊客說話音量太大、任由孩子吵鬧，也不徵求他人同意拿起相機便照相，「甚至挨在我客人肩上拍他們磨咖啡⋯」。
王村煌再次向老闆確認是否為台灣遊客，還是中國或其他國家的人。老闆則表示「都差不多一樣，只是中國人的照相機更大台而已，話說100分貝和90分貝在這安靜的咖啡館都一樣令人受不了。」
雖很感謝台灣人在大地震時的協助，老闆卻指出「地震後台灣客人沒有禮貌的行為更多了，更自以為是了…」。
聽完老闆一席話，王村煌只能心虛的喝著咖啡，他更表示一年多來都沒對外說過這事，然過年期間看見朋友的臉書談及台灣遊客的種種行為，不禁感嘆「我親愛的台灣人啊，為什麼我們可以如此沒有教養？」
(中時電子報)
文章來源：王村煌臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。