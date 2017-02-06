印度救蛇人試圖吻蛇 反遭蛇吻致死

一名住在印度孟買東邊新孟買的蛇類救援人員2日在搶救一條眼鏡蛇後，嘗試表演吻蛇特技，結果反遭蛇吻而一命嗚呼。

「新德里電視台」（NDTV）今天報導，這名試圖吻蛇反遭蛇吻的蛇類救援人員名叫馬哈崔（Somnath Mhatre），是過去12年來，第31位被蛇咬死的印度蛇類救援人員。

根據馬哈崔的友人形容，馬哈崔2日在新孟買（Navi Mumbai）貝拉普爾中央商業區（CBD Belapur）的一輛汽車上拯救了一條眼鏡蛇，並帶往另一處。由於馬哈崔嘗試表演親吻蛇的特技，蛇突然轉身咬到馬哈崔的胸部。

馬哈崔隨後被送往醫院住院治療5天，最後仍回天乏術。馬哈崔過去一共拯救過超過100條毒蛇。

在馬哈崔發生這起不幸事件之前，另一名蛇類救援人員薩塔拉（Satara）也同樣在拯救毒蛇後試圖親吻毒蛇，結果反遭蛇吻而受傷。

爬蟲類專家兼野生動物攝影師比迪（Kedar Bhide）和一些專家編撰一份類似上述事件的統計數據，他們與其他動物保護人士呼籲印度環境與森林部，應該公布一項指導方針，防止類似事件再度發生。

比迪和其他蛇類保護人士都認為，官方應制訂指導原則，採取集體行動阻止以蛇表演等危險的非法活動，因為這項的行為正透過非法操弄，囤積蛇類和傷害蛇類保護工作，並破壞野生動物保護法。1060206

(中央社)