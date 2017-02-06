馬提斯倡外交解決南海問題 北京說歡迎

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中國大陸今天對美國國防部長馬提斯有關南海問題的談話表態歡迎。馬提斯說，解決南海問題應以外交途徑優先，而且美國目前未考慮採取重大軍事行動，在南海與大陸較勁。

馬提斯（Jim Mattis）4日在東京發表談話，譴責中國大陸「破壞區域國家間的信任」。但他也淡化美國要在南海爭議水域採取軍事行動的需要，並呼籲打開對話大門。

這是馬提斯目前為止對南海議題最完整的談話。此前，分析人士說，美國統總川普（Donald Trump）政府曾暗示可能在南海地區動武，或甚至採取海上封鎖。

大陸外交部發言人陸慷在例行記者會表示，馬提斯強調透過外交途徑來解決南海地區爭議的說法，「值得肯定」，南海局勢目前又重回正常。

陸慷說：「這符合中國和本地區所有國家的共同利益，也希望域外國家能夠尊重本地區國家的共同利益和共同願望。」（譯者：中央社周慧盈）1060206

(中央社)