穿山甲公子爆紅 陸網友：反貪靠豬隊友

1名大陸官員近來在微博貼出照片並貼文說，到廣西考察時，當地官員招待他吃保育類動物穿山甲，讓他愛上這種野味。廣西官方今天說，正在核實此事。此事也引起大陸國家林業局關注。

這則網友貼文引發大陸網友熱烈討論，網友把他戲稱為「穿山甲公子」，還貼文反諷說，「說吧！你爹是誰」、「突然開始擔心貓熊了」、「二代港商，中紀委青年臥底成員」、「查官員就得靠豬一般的隊友」。

綜合大陸法制晚報、新浪微博等媒體報導，1名大陸網友在微博貼出由穿山甲烹煮而成的食物，貼文說，「（廣西）李局長黃書記請我們在辦公室煮穿山甲吃，第一次吃，口感味道很好，已經深深愛上這野味了。」

由於穿山甲屬於大陸保育類動物，此貼文引發大陸社會質疑。中共廣西壯族自治區委宣傳部表示，正在核實此事，會向社會發布進展。

大陸國家林業局保護司動物處官員則說，若食用野生穿山甲肯定涉嫌行政案件，他們已經關注到網路反映的這一熱點問題。

由於遭到網友撻伐，這名男子已把這則微博刪除，僅留下一句「散了」，過一會兒後，刪得只剩一個句號。1060206

(中央社)