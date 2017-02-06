不敵一例一休 統聯客運13日起漲價
不敵一例一休，統聯客運今天晚間在臉書粉絲團宣佈，13日起調漲票價，原本的北高優惠由470元變成530元，公路總局則回應，元宵節後漲價沒有違反業者和官方的協議。
一例一休百業齊漲，統聯客運今天晚間在臉書粉絲團表示，「因應國家重要勞動政策的調整，屬勞力密集產業的統聯客運，做了一個不得不的決定……」。
統聯聲明中表示，因客運業為勞力密集且長期處於缺工的行業，在七休一及一例一休等勞動新規下，一線員工的休假日加班費、特休未休加班費等均大幅提高；加上油價逐步走揚、公告地價調高租金上漲，總營運成本增加已超過本公司能夠負荷範圍。
因國道客運無法領取政府營運虧損補貼，因此不得不調整票價及減少優惠，以維持路線班次正常營運，13日零時起將調整各時段票價。
以統聯公告的新票價為例，原本北高優惠時段為470元，調漲後為530元。對此，公路總局則表示，原本就是和業者協調元宵節前客運業者不漲價，因此統聯客運選擇13日調漲並無違反協議。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。