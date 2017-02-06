不敵一例一休 統聯客運13日起漲價

不敵一例一休，統聯客運今天晚間在臉書粉絲團宣佈，13日起調漲票價，原本的北高優惠由470元變成530元，公路總局則回應，元宵節後漲價沒有違反業者和官方的協議。

一例一休百業齊漲，統聯客運今天晚間在臉書粉絲團表示，「因應國家重要勞動政策的調整，屬勞力密集產業的統聯客運，做了一個不得不的決定……」。

統聯聲明中表示，因客運業為勞力密集且長期處於缺工的行業，在七休一及一例一休等勞動新規下，一線員工的休假日加班費、特休未休加班費等均大幅提高；加上油價逐步走揚、公告地價調高租金上漲，總營運成本增加已超過本公司能夠負荷範圍。

因國道客運無法領取政府營運虧損補貼，因此不得不調整票價及減少優惠，以維持路線班次正常營運，13日零時起將調整各時段票價。

以統聯公告的新票價為例，原本北高優惠時段為470元，調漲後為530元。對此，公路總局則表示，原本就是和業者協調元宵節前客運業者不漲價，因此統聯客運選擇13日調漲並無違反協議。1060206

(中央社)