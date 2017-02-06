陸醫師帶病人集體轉院 涉及醫院競爭

中國大陸貴州省1名精神科醫師日前帶著64名該科住院病患集體「出走」轉院，背後涉及不同醫院的競爭。這名醫師表示，這些病人的毛利一年超過人民幣300萬（約新台幣1350萬）。

貴航貴陽醫院的精神科主任楊紹雷1月30日在另一家醫院「貴陽六院」的協助下，將64個精神病人轉至後者。事情曝光後引發外界關注。

楊紹雷的老東家貴航貴陽醫院2月4日發布聲明，指責這是在未辦理手續或未通知病患家屬情況下所作的舉動，還說患者情況不明。

大陸新京報報導，楊紹雷說，這些病患的監護人都簽署協議同意轉院或臨時口頭同意，他是為了讓病患享有更好的住院品質和活動空間而轉院。

楊紹雷受訪時也揭露了醫院經營的問題及對養老照護市場的看法。

他說，老東家連年虧損，硬體設施很差，床位不夠，醫院升級之後，收費也增加了，對病人來說是不小的負擔。他認為，貴陽六院環境比較好，價格也較低。

他還說，這些病人一年的毛利不止300萬元，轉院的做法一定會損及老東家利益，因為餅就那麼大。他也強調，自己並不是為了錢離開，他在醫院的月收入就是1萬多元。

楊紹雷說，大陸老齡化結構越來越嚴重，而他們的下一代人，幾乎都是獨生子女，「老無所依」的情況嚴重，「醫養一體化」是未來一塊重要市場，他未來會在貴陽六院將拆遷的40畝地上，規劃實現「醫養一體化」的夢想。1060206

(中央社)