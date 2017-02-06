陸去年750億美元海外交易被取消

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據英國《金融時報》報導，去年大陸有價值逾750億美元的海外交易被取消，其中，有590億美元的10筆美國併購交易被取消，占比達7成以上。

雖然更多交易被取消，但2016年大陸對美國和歐洲的直接投資仍然增加1倍多，創下942億美元的紀錄。

參與過中資跨境交易的人士表示，歐洲和美國的資產賣方越來越擔心與大陸買家進行大型交易。

(旺報)