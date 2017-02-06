中國保監會要求險企按月報送中短存續期業務

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在面臨去年險企亂股等事件，中國保監會決心加大監管。華爾街見聞報導，保監會近日向各人壽險公司下發通知，要求自今年起，各壽險公司中短存續期產品相關數據需按月報送。各險企應於次月5個工作日內報送上月中短存續期產品之相關數據。

此外，該通知也要求險企仍需於每季結束後20日內，按季報送報告。

去年，包括前海人壽、恆大人壽等多家險企，利用萬能險的資金進入股市，紛紛舉牌，引起保監會、證監會關注並懲罰。保監會主席項俊波去年嚴稱，須落實「保險姓保，保監姓肩」原則，落實嚴查險企資金運用。

報導引述多家研究機構數據，受到去年事件影響，險企紛紛調整萬能險利率，2017年中國萬能險結算利率已大幅下滑，平均利率跌破5％，成為中國萬能險歷史的轉捩點。

(工商)