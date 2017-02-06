偷樓上女房客內衣 賊被迫拍不雅影片、簽本票

林男（中）疑似強押偷竊女友內衣的男子，強迫拍下不雅影片。（楊明峰翻攝）

許男被迫簽下本票。（楊明峰翻攝）

34歲許姓男子去年3月間在桃園市中壢區環中東路某處套房出租時，竟然偷竊樓上的女房客內衣，遭女房客的林姓男友調閱監視器發現。許男因此被迫簽下18萬本票，繳了4期共6萬元後，連夜搬家逃跑。

許男去年12月在平鎮區一處餐館用餐時，遭林男撞見並夥同另位2位友人強押到附近草叢，許男被迫自行脫光衣物，遭林男3人用手機錄下影片，還在影片中坦承偷竊女性內衣、欠錢跑路，更公布自己姓名、工作地點、電話、住處等個資，許男期間還不時拿木棍敲頭，疑似遭對方逼迫動用私刑。

許男向媒體透露，曾向中壢警分局龍興派出所報案，卻遭拒絕。中壢警分局對此回應，許男報案時，對案情避重就輕，恐怕擔心偷竊女性內衣一事遭發現，員警要他說清楚案情，但許男恐怕擔心錯事太過不堪，不願透露太多自行離去。

中壢警方表示，該影片被轉貼轉貼臉書「黑色豪門企業」，分局隨及組成專案小組追查，將林男帶案，涉及妨害自由、恐嚇取財及po網涉及妨害秘密罪、傷害罪，同時許男也因為當時竊取內衣褲而遭竊盜罪依法偵辦。

(中時)