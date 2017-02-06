能源產能嚴重過剩 陸棄風、棄光率不斷刷新紀錄

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《經濟觀察報》報導，大陸新能源在產能嚴重過剩的情況下，裝機並未減少，導致棄風、棄光率不斷刷新紀錄，向常態化、惡性化發展。

大陸已成為全球新能源裝機最大的國家，2016年上半年，風電累計併網容量達到1.37億千瓦，年增30%；2016年11月，累計併網太陽能電站超過7400萬千瓦，年增40%。

大陸國家能源局的資料顯示，2016年第1季，棄光主要發生在甘肅、新疆和寧夏，其中甘肅棄光率39%。同時，資料顯示，2015年甘肅棄風率為39%，2016年上半年達到47%。甘肅成為棄風、棄光的「雙料冠軍」。

(旺報)