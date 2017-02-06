農曆年前13.1萬人騎驢找馬 民生消費業最浮動

金雞年開春，轉職潮浮上檯面，104資訊科技統計，農曆年前1個月，13.1萬人騎驢找馬，占全體主動應徵人數44%，人數及占比雙創近3年新高，宣告3年最強轉職潮到來；與此同時，企業徵才相對審慎保守，今年開春工作機會數與去年持平。

104人力銀行總經理洪廣禮表示，根據往年經驗，年後開春徵才力道及轉職動能，可大致前瞻全年度職場動態，從年初數據觀察，2017年職場供需呈現「人才流動踴躍，企業按兵不動」之趨勢。

據統計，前5大徵才產業，以「電子資訊/軟體/半導體業」13.3萬個工作數為首，年增幅15.3%最強，「一般製造業」年增幅9.5%，也不弱；民生內需相關的「住宿餐飲」及「批發零售」，因勞力密集特性，工作機會仍屬大宗，但其中住宿業及批發零售業，工作機會年增幅均為負。整體產業職缺呈現出口旺、內需降。

104人力銀行總經理洪廣禮指出，從產業長期人才需求來看，電子製造人力需求持續成長，尤其去年下半年，全球景氣漸復甦，加上電子新產品帶動，徵才力度攀升，並驅動相關產業供應鏈「一般製造」業人才需求也上升。

值得一提的是，包括住宿餐飲、運輸物流、旅遊休閒、批發零售等產業，前些年受觀光興盛帶動，來台人數突破千萬大關，整體人力需求明顯竄升，但去年下半起漸邁入高原期，旅遊休閒、批發零售甚至開始出現下行趨勢，需留意後續產業反轉。至於建築營造及不動產業，則受政府打房影響，房地產交易量創15年新低，人力需求亦呈逐年下滑趨勢。

(旺報)