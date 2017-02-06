農曆年前13.1萬人騎驢找馬 民生消費業最浮動
金雞年開春，轉職潮浮上檯面，104資訊科技統計，農曆年前1個月，13.1萬人騎驢找馬，占全體主動應徵人數44%，人數及占比雙創近3年新高，宣告3年最強轉職潮到來；與此同時，企業徵才相對審慎保守，今年開春工作機會數與去年持平。
104人力銀行總經理洪廣禮表示，根據往年經驗，年後開春徵才力道及轉職動能，可大致前瞻全年度職場動態，從年初數據觀察，2017年職場供需呈現「人才流動踴躍，企業按兵不動」之趨勢。
據統計，前5大徵才產業，以「電子資訊/軟體/半導體業」13.3萬個工作數為首，年增幅15.3%最強，「一般製造業」年增幅9.5%，也不弱；民生內需相關的「住宿餐飲」及「批發零售」，因勞力密集特性，工作機會仍屬大宗，但其中住宿業及批發零售業，工作機會年增幅均為負。整體產業職缺呈現出口旺、內需降。
104人力銀行總經理洪廣禮指出，從產業長期人才需求來看，電子製造人力需求持續成長，尤其去年下半年，全球景氣漸復甦，加上電子新產品帶動，徵才力度攀升，並驅動相關產業供應鏈「一般製造」業人才需求也上升。
值得一提的是，包括住宿餐飲、運輸物流、旅遊休閒、批發零售等產業，前些年受觀光興盛帶動，來台人數突破千萬大關，整體人力需求明顯竄升，但去年下半起漸邁入高原期，旅遊休閒、批發零售甚至開始出現下行趨勢，需留意後續產業反轉。至於建築營造及不動產業，則受政府打房影響，房地產交易量創15年新低，人力需求亦呈逐年下滑趨勢。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。