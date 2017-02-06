GORE-TEX®製造商 將不再使用全氟化合物
全球知名GORE-TEX®防水產品製造商Gore Fabrics宣布，將淘汰有害的全氟化合物(PFCs)，改用對環境較為友善的技術製造防水產品。
Gore Fabrics永續發展部門負責人Bernhard Kiehl說：「我們的產品始終安全可靠，同時Gore Fabrics也擔憂全氟化合物會傷害環境與生態，因此，開發新型更環保的技術勢在必行；而作為這個產業的領導者，研發無氟的新技術是相當重要的投資，借此也期待影響戶外用品產業作出實質改變。」
綠色和平曾多次在戶外用品中，甚至在世界各地的偏遠山區，都發現全氟化合物存在，因為全氟化合物是一種人造的有害化學物質，具有生物累積性，可能影響生殖系統，或刺激腫瘤生成，影響荷爾蒙系統。
綠色和平自2011年發起紡織業去毒運動，呼籲從其生產鏈中去除多種有害化學物質，更於2015年起，要求各大戶外用品品牌將全氟化合物列為優先淘汰物質之一。綠色和平全球專案主任李之安表示：「Gore Fabrics在全球紡織產業去毒運動中跨出一大步，且順應市場潮流而為，在綠色和平淘汰全氟化合物的連署中，全球約有近22萬名消費者期待無氟產品儘快問市，讓他們享受戶外休閒活動之餘，不用擔心會對環境造成難以抺滅的污染。」
(旺報)
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