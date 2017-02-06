處男殺手露背毛衣 大陸網路也爆紅

我要評比

一款號稱「處男童貞殺手」的露背毛衣近期在日本推特爆紅，毛衣主要為突出女性豐滿胸部與白皙裸背。大陸網友熱烈討論，還發現藝人成龍早就穿過類似的毛衣，還曾反穿毛衣。

綜合大陸微博、齊魯財富網等媒體報導，大陸淘寶有銷售在日本推特爆紅的高領露背毛衣，銷量很不錯，不少女孩都在微博上曬圖，許多人認為這款毛衣對少年的殺傷力極大。

此新聞引發大陸網友討論，有人詢問這算是春天穿的？還是夏天穿的？不少網友表示，很性感，也想買一件。

還有大陸網友發現，成龍早已經穿過類似的高領露背毛衣。成龍不僅正穿，還嘗試了更為性感的反穿法。1060206

(中央社)