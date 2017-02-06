法國大選起跑 法債挫跌

法國總統大選周日正式起跑，極右派候選人「民族陣線」黨魁勒朋(Marine Le Pen)在首場造勢大會打出川普牌，主張反對全球化與脫離歐盟的「法國優先」競選主軸。勒朋的政見引發投資人緊張，隨即拋售法國公債，推升10年公債殖利率飆上近1年半新高，與德國同天期利差並來到4年最大。

法國大選的不安因素周一立即在債市發酵，10年期公債殖利率在投資人拋售下急升4個基本點至1.14％，來到約17個月新高。與此同時，資金也轉進德國債市避險，將德國10年期公債殖利率壓低至0.39％，來到近2周最低；法德公債利差來到75個基本點，為近4年來最大。

(工商)