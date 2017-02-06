倫敦金融時報報導，美國總統川普施政主打拚經濟引起全球關注，此舉確實有其急迫性，因為美國去年全年成長率只有1.6％，甚至還不及歐元區的1.7％，為2008年金融危機以來歐洲經濟表現首度超越美國。

報導指出，相較於美國經濟成長每下愈況並創下5年新低，歐洲的情勢則是漸入佳境，即便有英國脫歐的衝擊，歐元區今年初在企業信心、失業率與經濟成長率各方面的指標均超出市場預期。

(工商)