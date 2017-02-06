不滿補償申領問題 精障翁赴勞保局放鞭炮

年逾八旬老翁，因不滿紀毛港村補償金申領及過世弟弟的勞保金無法轉移給家人等問題，16年來四處奔走陳情都未果，6日下午帶鞭炮進入高雄市苓雅區勞保局大門口點燃，嚇壞洽公民眾及工作人員。勞保局不願追究，警方登錄資料後讓他離去，再研究是否違反社會秩序維護法。

老翁四處陳情達16年之久，許多行政機關及民意代表都曾接過他的陳情書，對他並不陌生。

6日下午近4時，他持長串鞭炮到苓雅區勞保局，嗆聲要找主任理論，說完就在大門口點燃鞭炮，鞭炮聲響驚動洽公民眾，不明究裡的人還以為是春節迎財神等活動。

員警據報到場後，見他持有精障手冊，勞保局說明相關情形也不願追究，警方登記他的資料後讓他離去，再研究是否涉及違反社維法。

(中時)