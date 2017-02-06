楊鎮搶報名 接受金鐘影后王琄調教
越來越受歡迎的楊鎮，在中視、中天播出的連續劇《愛在飛揚》中，飾演熱愛歌唱、勇於實踐夢想的「戎皓揚」，拍攝的泡麵等廣告也同步在電視台曝光，讓他的曝光度大增。
今天（2月6日）出席伊林娛樂的開工團拜儀式時，透露過年期間不少親朋好友拜年時，都提及他拍的泡麵廣告，要他請客，讓他哭笑不得，趕緊解釋自己不是代言人，只是拍廣告，沒有獲贈產品的福利，只能笑說：「想吃，我買！」
隨著《愛在飛揚》受到關注，楊鎮卻覺得自己結束台東的拍攝工作後，只想一個人宅在家。他表示，在台東拍戲期間，發現在演技上還有很多不足的地方，需要一些空間好好思考，正好新工作還沒開始，可以沉澱思緒，也希望未來能多和實力派演員對戲，從他們身上學習更多關於演戲的知識及技巧。
楊鎮透露，三度榮獲金鐘影后肯定的老師級女星王琄，剛和所屬的伊林娛樂簽了經紀約，即將開班授課，他一得到消息就報名，很期待藉由上課的機會，解決自己在演戲工作上的各種疑惑。
(旺報)
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