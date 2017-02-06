藉建設開發區炒地皮 大陸發改委要管

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大陸國務院辦公廳近日印發「關於促進開發區改革和創新發展的若干意見」。發改委有關負責人表示，「意見」要求，防止有些地方以建設開發區為名，大量圈地從事房地產開發。

大陸國家發展和改革委員會有關負責人針對「關於促進開發區改革和創新發展的若干意見」回答記者提問，全文今天公布在發改委網站上。發改委有關負責人表示，「意見」對開發區的功能定位和發展方向提出3點要求。

其中第二點提到，開發區要科學規劃功能布局，凸顯生產功能，統籌生活區、商務區、辦公區等城市功能建設，促進新型城鎮化發展。要防止有些地方打著開發區建設的旗號，大量圈占土地從事房地產開發。

另外兩點分別為，開發區要堅持以產業發展為主，成為各地區製造業、高新技術產業和生產性服務業集聚發展平台；以及，繼續把優化營商環境當作首要任務，為企業提供優質高效服務、配套完備的設施、共享便捷的資源。

關於不同類型開發區的發展方向，發改委有關負責人表示，「意見」明確提出，經濟技術開發區、高新技術產業開發區、海關特殊監管區域等國家級開發區要發揮示範引領作用。

該有關負責人說，各開發區要凸顯先進製造業、戰略性新興產業、加工貿易等產業特色，主動對接國際通行規則，建設具國際競爭力的高水準園區，打造具國際影響力的園區品牌，下一步要打造更多、更強的國家級開發區。

「意見」還說，推進東部地區現有開發區轉型升級，支持中西部地區、東北地區進一步完善開發區軟硬體環境，鼓勵跨區域合作共建開發區。圍繞「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設，建設一批轉型升級示範開發區。1060206

(中央社)