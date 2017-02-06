自曝絕對是外貌協會 孔劉最愛的她「這處」必須漂亮

當紅男星孔劉透露「最愛的她」除了必須聰明、個性好之外，漂亮的外貌也是必須的。(《鬼怪》官方臉書)

2016年對「南韓帥歐巴」孔劉，去年因主演《屍速列車》而在全球引爆超人氣，同年竟推出高達3部電影，隨後又投入電視劇《鬼怪》拍攝，不意外又是爆紅之作，讓曾經錯過《太陽的後裔》的他一吐哀怨，而密集的曝光，也讓粉絲笑稱2016是「孔劉年」，各種邀約不間斷，大眾也非常好奇孔劉的大小事，最近他在訪談中被問到擇偶條件，他竟說自己很看外表，且特別要求「那處」必須漂亮？！

身材、臉蛋樣樣好的當紅炸子雞孔劉，讓眾多女性著迷不已，都想成為歐巴最愛的那個「她」，據《ETtoday》報導，受《鬼怪》中深情形象加持的他，自曝只交往過3個女友，都是小鳥依人型的溫順女孩，他自認個性慢熱，不容易一見鍾情，因此談感情特別慎重且持久。

至於喜歡的女生類型，孔劉大方表示偏好聰明而且漂亮的女生，而且個性一定要好，內在也是很重要的，此外，他有個小癖好，那就是「手指腳趾都漂亮的最好！」，笑著坦白：「外表絕對是原因之一！」，直白的真性情令人讚賞。

(中時電子報)