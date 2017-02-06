日月潭雲品溫泉酒店推「情人花宴」

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雲品「情人花宴」，充滿浪漫情調。（沈揮勝翻攝）

情人節將至，日月潭雲品溫泉酒店將於14日起1個月時間訂為「雲品情人月」，並以花入菜、用花命名推出「情人花宴」，供天下有情人一起用餐，享受浪漫氣氛。

日月潭雲品溫泉酒店表示，今年情人節逢上班日，但與情人共度佳節也可以浪漫不受限，選擇在亞洲前五大景觀餐廳裡，與情人共享「情人花宴」，2月14日到3月14日天天都可以是情人節。

雲品表示，「情人花宴」每日限量預訂，每人2280元加1成服務費，2月14日當日預訂加贈「日月見證愛情鎖」與「賞花行程」。電洽049-2856788或雲品網站查詢。

(中時)