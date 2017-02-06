王光明太壞了！余秉諺走春到處被「問候」

伊林群星開工團拜。（盧禕祺攝）

李明川、夏如芝出席伊林開工團拜。（盧禕祺攝）

李沛旭、蔡淑臻甜蜜蜜手牽手一起開工團拜。（盧禕祺攝）

林嘉綺、黃志瑋參加伊林開工團拜。（盧禕祺攝）

伊林娛樂6日吉時開工團拜，情侶檔李沛旭、蔡淑臻及和同門師妹王依蕾結婚的余秉諺，皆笑說整個過年假期都忙走春拜年！蔡淑臻表示，雙方家長從來不逼婚，「我們的家人都好冷靜，但會期待過年時出現在對方家中，因為都已經當對方是家人一份子！」而演出民視《春花望露》反派爆紅的余秉諺，則不管走到哪都被認出：「你王光明吼！？」

蔡淑臻去年深受腳傷所苦，兩腳膝蓋各有髕骨外翻等問題，必須找專業物理治療師長期復健，愛運動的她現在能做的運動也有限，「走路ok，但不能走太久，卻也不能不走！」她坦承經常沮喪、亂發脾氣，不過不敢對另一半李沛旭發脾氣，只有愛犬腸腸比較倒霉，牠經常太熱情朝她受傷的膝蓋撲過來，她會忍不住罵腸腸，但罵完愛犬，她自己更難過。男友李沛旭對她很貼心，知道她腳傷不方便，下樓梯時只能一個階梯一個階梯慢慢走，他也會配合她的步伐慢慢走，讓她很感動。

余秉諺在民視《春花望露》飾演反派王光明，他說已經習慣被嗆，一開始粉絲團人數大減、狂被退讚，還曾有點沮喪，幸好後來已慢慢回流。之前他去健身時也曾被嗆：「你滿囂張的嘛！」過年時，陪長輩到處走春，走到哪都被認出叫：「王光明！」前一天，老婆說要去淡水走走，適逢假日，一出捷運站就狂被「問候」，還有像「兄弟」的民眾盯著他問：「你是王光明吼！？」就連他吃魚丸湯躲在店家二樓最隱秘角落，竟然也被一樓的小朋友認出來，朝他揮手打招呼。不過他說自己很喜歡演反派，尺度和發揮的空間很大，反而演好人會有點不甘心，因為被侷限了，他覺得演壞人就算被定型，也是一種認同。

李維維、溫昇豪都在醞釀轉型期，李維維不想再演呆萌乖乖女，不斷放話「壞女孩」角色快來，溫昇豪今年將跨足電影製作，在台灣及大陸有拍兩部電影的計劃。已是輕熟女、熟男的兩人也聊到身材話題，李維維透露她代言的電波拉皮不僅可以讓臉變緊實，身體可以，溫昇豪一聽眼睛發亮表示也想要嘗試：「年紀大了代謝真的變差，不管怎麼健身，肚子兩側還是軟軟的、皮略鬆，很有挫折感！」

黃志瑋、張雁名都單身，黃志瑋說自己很喜歡小孩，但現在沒有可以結婚生小孩的交往對象，他開玩笑說，現在有人要的話就要趕緊把自己嫁掉。他過年回高雄，從小疼愛的三個姪女都長大了、也都交男友，他笑說：「我就把自己交女友時不好的習慣，跟她們分享！」經過他的教戰，姪女們回來後都很得意他的「馭男友」策略奏效。

黃志瑋胖了多年，去年終於減重成功，兩個月內減掉14公斤，他說以前公司的學姊學妹講再毒的話，都無法影響他對美食的堅持，但前幾個月他開始飲食控制、積極運動、改掉不好的飲食習慣，終於減重成功了，今年將挑戰演出第三部歌舞劇。

張雁名、夏如芝分手後每次出席公司活動就尷尬，兩人6日刻意零互動，張雁名說，他擔心人多場合兩人一有互動又會被拿來作文章，因此寧可不要有互動，現在只要確定她有人陪伴、過得好就好，不想再打擾她。不過家人擔心他終身大事，連90歲外公過年也苦情喊話：「我這輩子有辦法參加你的婚禮嗎？」讓他聽了覺得壓力真大，當藥劑師的媽媽也積極要幫他安排相親，頻頻想介紹醫院護士。他表示，若有適合對象，一年內就可以閃婚。

(中時)

溫昇豪、李維維參加伊林開工團拜。（盧禕祺攝）