紀佳松操刀小鮮肉天團 A-TEAM高顏值搶攻迷妹心
年代電視最新偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，5位小男生英承晞、鄭丞宏、龔言脩、高興及李宇平，成軍前便斥資百萬改造造型，平均年齡21歲、身高183公分，加上具實力的歌喉及舞蹈底子，才一推出新單曲〈MR. A TEAM〉 立刻擄獲不少迷妹的心！
A-TEAM成團的首支單曲就是由外型帥氣的音樂創作才子紀佳松量身打造，團員之一的英承晞笑說:「一開始製作單位帶我們跟老師碰面時，我還以為是要介紹新團員咧！因為老師又高又帥加上是娃娃臉，看起來太年輕了，後來才知道原來是製作人。我們還常私底下跟老師開玩笑說要不要加入我們團呢！」
何以取團名「A-TEAM」？經紀公司表示，因5位團員各來自不同背景，有已經演出偶像劇《飛魚高校生》而受矚目的英承晞、就讀台大外文系的高材生鄭丞宏、征戰歌唱比賽的龔言脩、大陸《非常完美》節目的人氣王高興，以及TPI練習生李宇平。本來沒有交集的5個人為了共同的夢想而聚在一起，就像知名影集《天龍特攻隊(A-TEAM)》一樣，會將他們從雜牌軍變成頂尖偶像男團的實境過程一一完整呈現。
A-TEAM的首支數位單曲〈MR. A TEAM〉走的是EDM曲風，搭配藍波老師編排的舞蹈，再加上天團「浩角翔起」跨刀力挺，讓「A-TEAM」單曲在kkbox上架後引起不少討論，還有粉絲直言說有點像韓團的風格。
(中時)
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