習近平談改革 要求官員親自部署
中共總書記習平今天說，黨政主要負責官員是抓改革的關鍵，要親自抓、帶頭幹、勇於啃最硬的骨頭。
新華社報導，習近平6日主持召開中共中央全面深化改革領導小組第32次會議，要求黨政主要負責官員要做到重要改革親自部署、重大方案親自把關、關鍵環節親自協調、落實情況親自督察。
此次會議審議通過「新時期產業工人隊伍建設改革方案」、「（中共）上海市委全面深化改革領導小組關於群團改革試點工作總結的報告」等十餘項報告。
會議聽取大陸全國總工會、上海市、重慶市群團改革試點工作總結報告，指出試點工作在破除「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」問題，已取得明顯成效。
會議也指出，實施外國人永久居留證件便利化改革，要解決外國人永久居留證可識驗和便利化問題，推動永久居留外國人在中國大陸資格待遇落實。1060206
(中央社)
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