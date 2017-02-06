伊凡卡與庫許納 華府新權貴夫婦

美國第一千金伊凡卡和擔任白宮資深顧問的丈夫庫許納，在總統川普身邊扮演重要角色，不具公職身分的伊凡卡猶如川普的大使，庫許納對政策則有重大影響。

伊凡卡（Ivanka Trump）1日和父親川普（Donald Trump）出席陣亡美軍迎靈儀式，晚間和女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）前往中國大使館出席中方為華府外交界舉行的新春活動，並在推特（Twitter）貼上女兒唱中文歌賀新年的影片，引起大陸網民熱烈討論。

白宮第一千金行程緊湊，隔天在華府家中宴請多位美國企業執行長，包括沃瑪爾（Walmart）的董明倫（Doug McMillon）、通用汽車（General Motors）巴拉（Mary Barra）與摩根大通（JPMorgan）的戴蒙（Jamie Dimon）等，討論女性就業平等議題。

35歲的伊凡卡選前承諾不會擔任川普政府公職，但庫許納（Jared Kushner）在裙帶關係罵聲中出任白宮資深幕僚。伊凡卡在川普就職前退出家族和個人經營企業，外界高度好奇，對父親有高度影響力的第一千金與第一女婿未來對美國政治的影響。

美國網路政治媒體Politico引述伊凡卡友人的說法，伊凡卡未來將扮演影響政策的角色，特別是她長期關切的議題。

長期浸淫紐約派對與慈善活動的伊凡卡，選後全家搬進華府豪宅，成為美國政壇熱門話題。伊凡卡的「派對外交」和「晚宴外交」已成華府最熱門的活動，各方都希望擠進白宮東翼外的「第一家庭」賓客名單上。

Politico報導，伊凡卡與庫許納的政治影響力已經浮現。右派勢力原本打算撤銷前總統歐巴馬（Barack Obama）2014年簽署，對聯邦政府同性戀工作者免受歧視的行政命令，但在兩人建議下，川普決定保留，並承諾尊重與支持同志社群權益。

另一方面，各方也透過過去和伊凡卡夫婦的商業連繫，試圖和白宮搭上線或意圖瞭解川普政府意向。北京極力透過各種關係希望軟化川普新政府的敵意，伊凡卡與庫許納即是其中之一。

庫許納雖在爭議下進入白宮，但美國媒體指出，相較於強硬莽撞的川普，和他身邊的右派資深策士巴農（Steve Bannon），36歲的庫許納擁有經營地產和媒體經驗，反像是沉穩的幕僚，拉住衝動的岳父。1060206

(中央社)