法警涉持警棍性侵男子 4暴警停職被告
法國1名警察被控在巴黎郊區性侵1名年輕男子，據稱甚至用警棍插入他的肛門，導致他受到重傷，另外3名警察也被控對這名男子施以暴力攻擊。
法國24台（France 24）與法新社報導，這4名警察被控2日在巴黎北郊奧爾奈索波斯（Aulnay-sous-Bois）一處多種族住宅區進行身分盤查時，對1名22歲男子施暴。
4人目前已因這起事件遭到停職。
檢方辦公室說，為了打擊毒品交易，4名警察在事發地點巡邏時，攔下大約十多人。
他們在行動期間「試圖逮捕1名22歲男子」。
檢方辦公室說，當這名男子反抗時，4名警察動用催淚瓦斯，「其中1人使用可伸縮的警棍」，但未提供進一步細節。
這名年輕男子的肛門嚴重受傷，必須接受手術，他的頭部和臉部也受了傷。醫師判斷他的傷勢要休養60天才能康復。
這起事件4日傍晚在這個3000人居住的地區引發騷動，有1輛汽車遭縱火，巴士候車亭也被損毀。
鎮暴警察昨天已進駐這個地區增援。（譯者：中央社劉文瑜）1060206
(中央社)
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