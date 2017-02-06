全球品牌500強 大陸55企業進榜

我要評比

英國品牌評價機構「Brand Finance」最近公布2017年度全球品牌500強榜單，大陸今年共有55家陸企擠進排行榜，排名最前面的是工商銀行，位列第10名，品牌價值高達478億美元，中國移動則以467億美元緊追在後。

2017年度全球品牌500強榜單中，前3名都來自美國。谷歌的品牌價值由2016年的6050億元人民幣增長24%至7510億元人民幣，超越蘋果登上2017全球品牌500強第一位，排名第二名的蘋果公司，品牌價值由2016年的10007億元人民幣，下跌27%至7346億元人民幣，亞馬遜列第三位。

(旺報)