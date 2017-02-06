紐時：大陸人工智能 超越美國不是夢話
中國AI人工智能研究領域突出表現，讓美國政府在2016年發布的人工智能報告中，曾多次提及要應對來自中國的競爭，確保美國在人工智能領域的領先位置。但《紐約時報》3日撰文指出：「大陸在該領域趕超美國不是夢話，並且認為美國很有可能在下一個科技戰爭中，失去技術壟斷優勢」。
《紐約時報》提及，現今新技術越來越多出自消費類電子企業，而非軍方和先進的企業實驗室的擴散效應，隨著消費類電子產品製造轉移至亞洲，大陸政府和公司的實驗室都對人工智能大舉投資，讓大陸在人工智能的競爭中快速增強。
(旺報)
關鍵字：人工智能
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