韓杰諭拿拐杖現身加油 泰山仍不敵能仁

HBL男甲級8強賽，泰山主力韓杰諭昨天受傷，今天行動不便仍拿著拐杖在場邊為球隊打氣，泰山第4節一度領先，但卻被能仁翻盤，泰山最終以72比76在8強賽吞下2連敗。

高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽，韓杰諭昨天受傷時，是躺在廣告看板被抬出場而不是擔架，引起爭議，高中體總今天表示，賽前沒告知防護員有相關防護用具，對此會再加強。

韓杰諭經過診斷，是半月軟骨破裂和韌帶鬆脫，8強提前報銷，但他還是向隊友喊話，「大家加油，好好拚，希望我4強能回來。」

能仁以43比32進入下半場，不過第3節泰山「混血中鋒」譚傑龍、陳旻洋、陳力行聯手追分，再靠著譚傑龍的補籃，終於幫助泰山超前。

第4節一開始陳旻洋的三分球和切入，率領泰山一度擴大至9分領先，不過能仁隨後要回領先，倒數2分鐘，泰山追成70比74，但接下來幾波進攻失手，只好使出犯規戰術凍結時間。

而能仁的張隆政在最後9.01秒穩穩收下2罰，助球隊終場76比72打出逆轉勝。1060206

(中央社)