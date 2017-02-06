謝依旻女流棋聖5連霸 名譽女流三冠
台灣旅日圍棋高手謝依旻今天在第20屆女流棋聖戰三番勝負的第3局比賽獲勝，以2勝1敗的成績達成女流棋聖5連霸，獲「名譽女流棋聖」資格，擁有名譽女流3冠。
第20屆女流棋聖戰三番勝負（三戰兩勝制）的決勝戰在東京舉行。27歲的謝依旻今天面對17歲初段的牛榮子，執黑番中押勝，對戰成績2勝1敗，達成女流棋聖5連霸。
謝依旻在臉書上寫著：「今天是女流棋聖戰的決勝戰。中盤的時候，局面一直很危險。最後能贏下來...真的是運氣好...。在這裡，感謝大家對我的支持。」
日媒報導，謝依旻表示，因為是30秒一步的棋賽，所以比一般棋賽更緊張。與對手牛榮子對奕感到很順，多次感受到對方氣勢強的情況，最後能衛冕成功，今年算是有一個好的開始，接下來的女流名人戰，還要全力以赴。
日本女流棋聖戰是與女流本因坊、女流名人戰並列的傳統3大女子棋戰之一，為30秒一步的快棋賽賽制。
謝依旻期望3月1日登場的第29屆女流名人戰三番勝負，能達成10連霸，她將與18歲的女流本因坊藤澤里菜對奕。
這次獲勝，是謝依旻總計第7度在女流棋聖戰奪冠，加上她擁有的女流名人的頭銜，守住2冠，職業生涯至今已累計獲得26次頭銜，是日本職業圍棋界中，獲最多次頭銜的女棋士。
謝依旻於2011年她已獲得「名譽女流本因坊」、2012年獲得「名譽女流名人」的資格。今天她達成女流棋聖5連霸，取得名譽女流棋聖的資格，總共取得3個名譽稱號。她是全日本唯一擁有名譽頭銜資格的女棋士。1060206
(中央社)
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