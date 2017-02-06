哥倫比亞發生規模5.6淺層地震

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哥倫比亞今天發生規模5.6強震，首都波哥大居民也能感受到震度，機場被迫短暫關閉。

美聯社報導，根據美國地質調查所（USGS），這起淺層地震發生在當地時間上午8時，震央在威拉省（Huila），位在波哥大西南約300公里，深度37公里。

地震威力連首都波哥大也能感受到，波哥大辦公室裡職員紛紛疏散，地震至今未傳出災損。

這是哥倫比亞自去年9月以來，發生規模5.9強震以來最大的一起。1060206

(中央社)