沙巴女性遺體證實為船難陸客

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馬來西亞警方證實，4日在距離環灘島西南8浬處尋獲1具女屍，是日前陸客沉船事故的其中一名38歲女陸客。

沙巴州警察總監藍利丁（Ramli Din）今天中午對外發布消息指出，經過脫氧核糖核酸（DNA）檢驗後，證實這具遺體身份是上週船難中一名失蹤女陸客，並已通知家屬。

他也表示，搜救行動仍在進行，目前死者的10歲女兒、3名大陸遊客及1名本地船員仍失蹤。至於女死者的丈夫目前尚在就醫。

另一方面，環灘島船難肇事船主梁文智昨天在推事庭，面對超載導致3人死亡的指控時否認有罪，最終獲准以5000令吉（約新台幣3萬5000元）保釋，並在今早完成保釋手續，28日將再進行審理。

至於另一名船員沙利扎之前已俯首認罪，並被判監禁6個月。他們都是被大馬警方依刑事法282條文（收費載人的船隻超重或不安全）遭到起訴。

一艘載有28名大陸遊客和3名船員的遊船，1月28日大年初一從馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，大陸與汶萊也將參與搜救。1060206

(中央社)