從沉默的女人到醜聞的女主角

中為費雍夫人(Penelope Fillon)/(圖王雅倫攝)

我離她只有三公尺。

雖然沒有長鏡頭，我也看得清清楚楚她的臉。一張努力著不要有任何表情的臉。

她的先生在台上聲嘶力竭地演講，面對著全場一萬人左右的觀眾。可是台前所有媒體記者的攝影鏡頭，全部對著她。

等待她臉上任何一點點的蛛絲馬跡，好按下快門。

她是法國總統大選右派候選人費雍的妻子。費雍在一個星期前被揭露，他從1998-2007年期間，以國會助理的名義高薪支付他的太太，總額達83萬歐元。問題是找不到進出國會的證件，她也沒有任何email信箱。

爆料的報紙是法國的最老的周刊Canrad Enchaîné, 「 帶著腳鏈的鴨」， 1915創刊到現在，完全獨立，只出紙本沒有電子版，號稱「 你可以拔我的毛，但是你沒法剝我的皮 」。這份暢銷週刊的頭版登了一個很大的尋人啟事：尋找在法國國會看過費雍女士出沒的證人........

這還不打緊，費雍在2012年入閣成為閣揆之後，他也周到的為妻子安排到一份文學月刊（ Revue des Deux Mondes ) 工作，擔任寫手，月薪超過一萬歐元，為期兩年。結果醜聞爆發之後，月刊的總編輯很錯愕的表示，他壓根不知道有這回事，擔任總編期間，從來沒和費雍夫人有過任何接觸。

搞了半天，這家文學月刊的金主老闆，是費雍的老朋友。原來如此。

費雍在右派初選時，以清廉耿直的形象獲得66%壓倒性的大勝，振奮了期待政權輪替的右派民心，面對左派目前分裂瓦解的局面，被認為躺著都可以選上。醜聞爆發前一天，費雍才剛剛在柏林接受德國總理梅克爾非正式的親自招待，就可以想像費雍勢在必得的氣勢。梅克爾一直很不喜歡前任右派總統薩克吉BlingBling的作風，和現任法國總統歐蘭德又不同文同種（ 歐蘭德是社會黨，梅克爾是右派的基民黨），她以為終於等到了一個法國右派虔誠的天主教領袖，可以和她併肩重整歐盟。

Penelope Gate 讓一向低調的費雍女士，從一個專心照顧5個小孩的家庭主婦，登上了頭版新聞。Penelope，這個希臘神話裡，孤獨苦守著尤里西斯回家的妻子，大概萬萬沒有想到她竟然成了先生選戰廝殺的女主角。

沒有聲音的默片女主角。

上電視，在競選大會大聲控訴被惡意抹黑的，含淚悲情為自己辯護的是她的先生。為他。自。己。

她呢？從頭到尾她沒有出聲。競選大會上她一言不發的故作鎮定，倒像一隻不知所措的驚弓之鳥。

2月2日，法國國家電視台（ France 2 ）的記者，找到一段2007年英國The Telegraph訪問她的影片，她英國媒體對這位原籍英國威爾斯的法國閣揆夫人感到好奇。沒想到她在影片裡，黯然的說：

「我很遺憾，我發現我在小孩眼裡，就是一個家庭主婦，我告訴他們，嘿，你們知道嗎？我有法文文憑，也考過律師高考，我不是那麼糟........」

「 如果不是又生了最後一個，我大概會出去找份工作.......」

接著記者詢問她是否協助先生從政？她幽幽地說：

「 我以前會幫他發競選傳單，或是在他還是Sablé市長的時候，參加一些集會，站在最後面.......不過我從來沒有擔任過任何類似助理的工作，也沒有參與任何他的公關事務.....」

2007年她無心的一句話，打垮了費雍所有的辛苦的辯護。

費雍反擊爆料媒體歧視女性，認為他太太當然有權利出任助理。也不忘在政見裡，討好女性選民，強調要鼓勵女性參政。口口聲聲尊重女性的費雍，對妻子尊重的程度是根本不需要告知她，被自己拿來當挪用公款的假人頭。

費雍以傳統右派家庭第一的價值觀，獲得許多天主教徒支持，漂亮的全家福和體面的政見後面，是一個莫泊桑和福婁拜小說裡，法國舊社會裡被犧牲的，有血有肉有夢想，但是走不出去的女主角。

影片播出之後，第一個公開站出來替Penelope辯護的，居然是左派女性領袖，2007年參選輸給薩克吉的羅亞爾（Royal）。她在週末接受訪問時表示：「費雍女士是一位值得尊敬的女士和母親，我覺得她才是真正的受害者，一個完全由男性主導機制下，被動的受害者。」

女人的委屈也許只有女人能了解。女人真正的戰友，不是黨派國籍，而是同為女人的姐妹。

越來越多的人認為Penelope可能毫不知情。案情越燒越大，雖然民調下滑，費雍拒絕退選，右派初選四百五十萬選民的動員讓他有充分的理由堅持，右派目前沒有任何替代人選，被迫只好按兵不動。但是面對基層民意的反彈，和總統大選之後的國會改選，右派內部希望他退選的聲音越來越大。特別是這個週末極右派的瑪琳勒朋已經啟動了競選造勢，費雍的醜聞讓他所有的政見都模糊失焦了。

周報「 帶著腳鏈的鴨」將在後天星期三出刊，會不會是費雍致命的第三刀？可以確定的是，這份週報絕對會繼續洛陽紙貴，被搜刮一空。

(中時電子報)