與梅克爾合照遭亂牽線 敘難民怒告臉書

1名敘利亞難民不滿自己與德國總理梅克爾的自拍合照，老是遭人為操作牽線，而跟暴力聖戰扯在一起，今天決定訴諸司法訴訟，告臉書散播誹謗假新聞。

紐西蘭媒體stuff與法新社報導，19歲的莫達馬尼（Anas Modamani）表示，社群媒體巨擘臉書未能把有關他的假造照片拿掉，這些編撰照片把他跟很多不實事情扯上關係，像是跟去年布魯塞爾和柏林的致命伊斯蘭激進分子恐攻連結在一起等。

格林威治時間下午2時在德國中部烏茲堡（Wurzburg）開庭的案子，莫達馬尼將要求法庭發出強制令，要臉書在歐洲的子公司－臉書愛爾蘭公司（Facebook Ireland Limited）拿掉一張蒙太奇照片。

這張不實張貼的照片，指莫達馬尼是柏林不良少年團體的一員，該群不良少年犯下放火燒1名遊民的案子，此案在去年底耶誕節引起人們眾怒。

莫達馬尼委任德國律師，幫他打這起官司。

莫達馬尼的律師主張，臉書是「內容提供者」，1個新聞業媒體，透過其指南準則、演繹法和新聞聊天機器人等，對閱聽其內容的人們發揮影響力。

莫達馬尼律師說：「臉書終須遵守德國法律…移除此非法內容」他並指出，臉書自己的社群標準，無力防杜有關誹謗、抹黑與侮辱人的內容。1060206

(中央社)