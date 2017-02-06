鐵人三項年度賽事 3月台南揭幕

我要評比

中華民國鐵人三項運動協會今天在體育署一樓舉行記者會，宣布今年度賽事，3月11日在台南的安平錦標賽揭開序幕。

鐵人三項協會理事長劉玉(峰)表示，鐵人三項10年來從陌生運動，現在變成社會大眾熱衷參與的熱門活動，每年運動產值超過新台幣50億元。

在競技方面，劉玉(峰)說，從2006年杜哈亞運，台灣選手無法完賽，到現在培養出亞洲前幾名的好手，10年來鐵人三項運動不可同日而語。

為了推廣鐵人三項，協會推出「超值組合」，只要一次報名3月安平、4月澎湖、6月翡翠灣、9月梅花湖等4場比賽，全程報名費7200元，半程5600元。1060206

(中央社)