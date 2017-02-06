馬蒂斯出訪日韓 日媒：似想封住川普大嘴巴

美國國防部長馬蒂斯（右）未來能否與總統川普（左）維持一致立場，外界頗感好奇。（美聯社）

美國國防部長馬蒂斯剛結束上任後的海外首訪，對日本、韓國做了若干表態。外界看他此行，目的是為強化對中國與北韓的抑制力，日媒則提出另類觀察，認為馬蒂斯有意藉由訪問日韓的「間接對話」，封堵川普的「大嘴巴」。但此招能否奏效，本月10日舉行的美日首腦會議將可見真章。

根據日經中文網報導，川普上台僅僅2周後，美國的內政和外交同時陷入了混亂。其原因是準備不足和人事安排上的失策。他重用白宮策略長班農（Steve Bannon），讓他進入國安會決策圈，卻把國家情報機構的首腦、上將位階的美軍參謀長聯席會議主席降格至非常任成員，由中將位階的國家安全事務助理弗林（Michael Flynn）負責統領。此舉在軍銜至上的軍人世界相當不可思議，也透露了班農和弗林等人的意圖。

報導指出，川普人事安排的特點是厚待家人，以及在總統選舉中支持他的人。在不明就裡的情況下就對安保問題侃侃而談，混亂僅是時間的問題。川普的親信已開始插手國防部和美軍的人事安排，這令馬蒂斯十分憤怒，雙方關係一度十分緊張。

之前川普曾多次放砲，要增加日本負擔的美軍駐留經費，日韓兩國對其産生了很深的不信任感。另一方面，川普似乎也沒想認真學習安保的歷史和現狀。

馬蒂斯似想通過訪問日韓的「間接對話」，向川普施加壓力。馬蒂斯在此次行程的會晤，答應韓國將於年內部署薩德系統，也明確表達提供日本包括「核保護傘」在內的擴張威懾力，並宣布釣魚台適用日美安保條約第5條。馬蒂斯還稱讚了日本政府負擔的美軍駐留經費現狀是模範。

報導分析，川普通常會先表達當時所想所感，之後再坦然地推翻自己的言論。川普能否全面接受馬蒂斯與日韓之間確認的事項、在10日與安倍的會談上也承認這些呢？需要注意的是，不僅是馬蒂斯，中國和北韓也在關注著這一點。

(中時電子報)