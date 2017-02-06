專修破損泰迪熊 英玩具醫院熊滿為患
隨著人們逐漸明白祖傳玩具的價值，英國碩果僅存的其中1家「玩具醫院」因此湧入大批「患者」，希望玩具醫院能替他們修復壞掉的泰迪熊。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，多塞特郡（Dorset）萊姆裡吉斯鎮（Lyme Regis）的「愛麗絲熊熊小舖」（Alice's Bear Shop），就是1家專門修復泰迪熊和洋娃娃的玩具醫院，如今等待「看診」的玩具名單已排到4個月後。
玩具醫院裡的「醫護人員」執行著各種「手術」，從最簡單的換線、重新填充到縫補頭部及更換新皮，幫助這些具有價值的泰迪熊重獲新生。
17年前開始經營這家玩具店和玩具醫院的奧斯汀（Rikey Austin）說，一直到3年前，這類需求才突然激增。
來自美國、澳洲和肯亞的老舊、破損泰迪熊以及來自英國各地和歐洲的玩具，如今都來到奧斯汀的玩具醫院。
她的顧客包括演出「大夢想家」（Saving Mr. Banks）的女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）。
49歲的奧斯汀透過電子郵件傳來的照片，來診斷每個玩具的「病情」，顧客也會在信中描述自己希望玩具能夠修復到何種程度。
當它們抵達玩具醫院，必須經過48個小時的隔離檢疫，也就是在1個大型密閉空間噴灑上大量殺蟲劑，才能展開修復程序。
即便是狀態最糟的泰迪熊，都能在「愛麗絲熊熊小舖」重獲新生。
簡單的修復工作只需幾個小時就能完成，但較複雜的程序就必須花上數週時間，而每週費用為300英鎊（約新台幣1萬1800元）。
最近有1名小男孩的泰迪熊被割草機壓過，工作團隊就花了3個月的時間才修復完成。
這名小男孩說，他願意用自己的零用錢來支付這筆費用，因此工作團隊決定接下這項任務，且僅收他5英鎊（約新台幣197元）。（譯者：中央社劉文瑜）1060206
(中央社)
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